Andrew Morton racconta ‘Elizabeth e Margaret’

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Timida, schiva, riservata, sognava un’esistenza tranquilla lontana dalle luci della ribalta la futura Elisabetta II. Diversa, diversissima la sorella minore Margaret, esuberante, disinvolta, più estroversa, dal carisma folle. Celebre una frase del padre, re Giorgio V: “Lilibet è il mio orgoglio, Margaret la mia letizia”. Due esistenze, solo all’apparenza parallele, in cui ragione e sentimento si sono scontrati, opposti tra battaglie vinte e debacle umilianti. Nel suo nuovo libro,& Margaret: The intimate world of the Windsor Sisters’,, già autore di ‘Diana: Her True Story’, scava nel rapporto tra le due sorelle. Una relazione complessa, non priva di dissapori e conflitti drammatici. Affetto, sicuramente, profonda empatia, ma anche distanza siderale. “Disobbedire è la mia unica felicità”, ...