Allegri sicuro: "Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non erano superiori a noi" (Di martedì 31 maggio 2022) A poco più di una settimana dalla fine del campionato, Massimiliano Allegri - ai microfoni di DAZN - ha tracciato il bilancio un bilancio stagionale, parlando della sua Juventus e della competizione... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 31 maggio 2022) A poco più di una settimana dalla fine del campionato, Massimiliano- ai microfoni di DAZN - ha tracciato il bilancio un bilancio stagionale, parlando della sua Juventus e della competizione...

Pubblicità

Frances54325203 : RT @sportface2016: #Juventus, #Allegri sicuro: '#Milan, #Inter e #Napoli non ci erano superiori. Ci è mancato qualcosa sull'aspetto caratte… - Pall_Gonfiato : #Allegri sicuro: '#Milan, #Inter e #Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non erano superiori a noi' - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Juventus, #Allegri sicuro: '#Milan, #Inter e #Napoli non ci erano superiori. Ci è mancato qualcosa sull'aspetto caratte… - sportface2016 : #Juventus, #Allegri sicuro: '#Milan, #Inter e #Napoli non ci erano superiori. Ci è mancato qualcosa sull'aspetto ca… - gilnar76 : Allegri sicuro: «Il #Milan non era superiore alla Juventus» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -