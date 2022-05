Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 maggio 2022)DEL 30 MAGGIOORE 08.35 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SULL’A1NAPOLI ANCORA CODE PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRDADALE IN SEGUITO ALLO SPEGNIMENTO DI UN VEICOLO IN FIAMME TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONEUN INCIDENTE SU VIA PONTINA PROVOCA CODE TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZIONECI SPOSTIMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGITA INTERNA TRA LAFIUMICINO E VIA PONTINA E PIU AVANTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA NEL SENSO OPPOSTO IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E NOMENTANA PROSEGUENDO NELLA STESTA DIREZIONE CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...