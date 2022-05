Ultime Notizie – Napoli, sorelle ferite con l’acido da ragazze in scooter (Di lunedì 30 maggio 2022) Due sorelle, di 24 e 17 anni, sono state ferite con dell’acido ieri sera a Napoli. Le due ragazze sono ricoverate nel centro grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli e non sono in pericolo di vita. Ascoltate dagli agenti di Polizia di Stato intervenuti, le due ragazze hanno raccontato di essere state avvicinate da tre scooter, guidati da tre ragazzi e con delle ragazze sul posto passeggero, mentre passeggiavano in corso Amedeo di Savoia. Una delle ragazze avrebbe lanciato contro di loro una bottiglia contenente acido. Le due ragazze ferite hanno spiegato di non conoscere nessuno degli aggressori. Indaga la Polizia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Due, di 24 e 17 anni, sono statecon delieri sera a. Le duesono ricoverate nel centro grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli die non sono in pericolo di vita. Ascoltate dagli agenti di Polizia di Stato intervenuti, le duehanno raccontato di essere state avvicinate da tre, guidati da tre ragazzi e con dellesul posto passeggero, mentre passeggiavano in corso Amedeo di Savoia. Una delleavrebbe lanciato contro di loro una bottiglia contenente acido. Le duehanno spiegato di non conoscere nessuno degli aggressori. Indaga la Polizia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

