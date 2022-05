Ucraina, Draghi contro Putin: 'La crisi alimentare è colpa sua. Non deve vincere' (Di lunedì 30 maggio 2022) Grano, Zelensky a Draghi: "Sblocchiamo i porti insieme" Bruxelles, 30 maggio 2022 - Mario Draghi contro Vladimir Putin , il premier italiano è il più fermo nel contrastare l'operazione speciale dello ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Grano, Zelensky a: "Sblocchiamo i porti insieme" Bruxelles, 30 maggio 2022 - MarioVladimir, il premier italiano è il più fermo nel contrastare l'operazione speciale dello ...

