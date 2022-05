The Mandalorian 4: Jon Favreau conferma che è già in fase di sviluppo (Di lunedì 30 maggio 2022) Jon Favreau conferma lo sviluppo di The Mandalorian 4, mentre gli episodi della terza stagione sono in fase di post-produzione. The Mandalorian si è rivelato un enorme successo tanto che la quarta stagione sarebbe già in fase di sviluppo ben prima dell'uscita della terza. La conferma arriva dal regista e produttore Jon Favreau. In occasione della Star Wars Celebration, convention che si è tenuta ad Anaheim, in California, Jon Favreau ha rivelato a Cinemablend che la sceneggiatura della quarta stagione di The Mandalorian è già pronta: "Con la televisione, siamo molto fortunati a non dover affrettare le cose in un'ora e mezza, due ore. Raccontiamo storie lentamente. Quindi ora, dato che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 30 maggio 2022) Jonlodi The4, mentre gli episodi della terza stagione sono indi post-produzione. Thesi è rivelato un enorme successo tanto che la quarta stagione sarebbe già indiben prima dell'uscita della terza. Laarriva dal regista e produttore Jon. In occasione della Star Wars Celebration, convention che si è tenuta ad Anaheim, in California, Jonha rivelato a Cinemablend che la sceneggiatura della quarta stagione di Theè già pronta: "Con la televisione, siamo molto fortunati a non dover affrettare le cose in un'ora e mezza, due ore. Raccontiamo storie lentamente. Quindi ora, dato che ...

