Telepass per i mezzi pubblici: come funziona per abbonamenti e biglietti (Di lunedì 30 maggio 2022) Telepass per i mezzi pubblici: il servizio arriva e si presta ad essere davvero utile per i tantissimi pendolari in Italia che potranno risparmiare tanto tempo e mole scocciature. Telepass per i mezzi pubblici Telepass anche per i mezzi pubblici: una novità importante per i tanti pendolare che si muovano con il trasporto locale. Dunque, in questo modo si potrà evitare di fare la fila davanti ai rivenditori dei biglietti e degli abbonamenti. È possibile scegliere tra biglietto, giornaliero, 2 o 3 giorni e mensile. Il servizio è disponibile sia per bus sia per i treni. Entro il 31 agosto, per coloro che usufruiscono di questo servizio, c’è anche la possibilità di ottenere un biglietto gratis al giorno. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 maggio 2022)per i: il servizio arriva e si presta ad essere davvero utile per i tantissimi pendolari in Italia che potranno risparmiare tanto tempo e mole scocciature.per ianche per i: una novità importante per i tanti pendolare che si muovano con il trasporto locale. Dunque, in questo modo si potrà evitare di fare la fila davanti ai rivenditori deie degli. È possibile scegliere tra biglietto, giornaliero, 2 o 3 giorni e mensile. Il servizio è disponibile sia per bus sia per i treni. Entro il 31 agosto, per coloro che usufruiscono di questo servizio, c’è anche la possibilità di ottenere un biglietto gratis al giorno. ...

Advertising

alita31580584 : RT @ClaudioDeglinn2: Autostrade, nuova batosta per chi ha il Telepass! Aumentato del 55%: da qualche parte dovevano prendere i miliardi che… - WTF1807 : RT @ClaudioDeglinn2: Autostrade, nuova batosta per chi ha il Telepass! Aumentato del 55%: da qualche parte dovevano prendere i miliardi che… - annarobi : RT @ClaudioDeglinn2: Autostrade, nuova batosta per chi ha il Telepass! Aumentato del 55%: da qualche parte dovevano prendere i miliardi che… - PaoloOligo : @Libero_official Ma quale stangata e stangata, nemmeno sette euro l'anno, 0,50 centesimi al mese per tutti i serviz… - jy1982 : (con benzina e telepass completamente spesato anche nel tragitto casa-lavoro) non riescono a mettersi d'accordo sul… -