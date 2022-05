(Di lunedì 30 maggio 2022) Ilè vicinissimo a firmare Aurelien Tchouameni. Secondo quanto riportato da RMC Sport, i Blancos sarebbero a un passo dall’assicurarsi le prestazioni del francese classe 2000. Il 22enne costerà tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Corteggiato a lungo da Liverpool, ma soprattutto PSG, è risultata decisiva la volontà del calciatore, che voleva a tutti i costi vestire la camiseta blanca dei campioni d’Europa. Cresciuto nelle giovanili del Bordeaux, viene da due stagioni da titolarissimo al Monaco Tutto ciò ha però delle ramificazioni sul mercato del resto dei top club europei, a partire da chi Tchouameni lo voleva comprare, arrivando al Napoli. Napoli,Ruiz (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Ilera infatti tra le pretendenti principali per ...

Advertising

NapoliAddict : Si allontana il Real Madrid per Fabian? È fatta per il centrocampista #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spa… - gabriele6460 : @StefanoDonati27 Il Real si allontana - cmercatoweb : ????Il #Milan si allontana dal grande colpo ?? La richiesta è folle?? -

Tuttosport

...primo istante gli avversari senza però trovare il varco giusto per impensierire la difesa del. ... Courtois,però,è attento e con un movimento felinoil pallone dalla porta (nonostante ...Con il Napoli che si, anche per ilMadrid Ospina sembra essere un obiettivo concreto, ma tutto si deciderà dopo la finale di Champions. Real Madrid, Ancelotti allontana Mbappé: "Testa al Liverpool" Parigi, 28 mag. Adnkronos) – "Arrivo tardivo dei tifosi". Così la Uefa, tramite i maxi-schermi, ha ufficializzato ai tifosi presenti allo Stade de France di Parigi l'inizio posticipato alle 21.15 del ...Il Napoli potrebbe perdere Ospina, in scadenza di contratto, sul quale ci sarebbe anche il forte interesse del Villarreal ...