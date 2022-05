SEI SORELLE: QUANDO LA SOAP NON È UN PASSATEMPO PER CASALINGHE ANNOIATE (Di lunedì 30 maggio 2022) Prende il via su Rai1 “Sei SORELLE”, la SOAP opera spagnola che da oggi, lunedì 30 maggio, fa compagnia ai telespettatori come sostituta estiva de “Il Paradiso delle Signore” che tornerà in autunno con le nuove puntate in corso di registrazione. Sei SORELLE comprende la puntata pilota, trasmessa in Spagna in prima serata, e 489 puntate da 60 minuti. In Italia vengono programmate dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1. La SOAP ambientata a Madrid dal 1913 al 1917 conquisterà l’Italia? SEI SORELLE: L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE L’inedita produzione vede nel cast al femminile, come sottolineato nel titolo, un profondo significato di riscatto, di emancipazione, di lotta per i diritti delle donne. Lontani i tempi degli stereotipi sulle SOAP come PASSATEMPO per ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 30 maggio 2022) Prende il via su Rai1 “Sei”, laopera spagnola che da oggi, lunedì 30 maggio, fa compagnia ai telespettatori come sostituta estiva de “Il Paradiso delle Signore” che tornerà in autunno con le nuove puntate in corso di registrazione. Seicomprende la puntata pilota, trasmessa in Spagna in prima serata, e 489 puntate da 60 minuti. In Italia vengono programmate dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1. Laambientata a Madrid dal 1913 al 1917 conquisterà l’Italia? SEI: L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE L’inedita produzione vede nel cast al femminile, come sottolineato nel titolo, un profondo significato di riscatto, di emancipazione, di lotta per i diritti delle donne. Lontani i tempi degli stereotipi sullecomeper ...

