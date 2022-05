Scozia vs Ucraina: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 30 maggio 2022) La Scozia affronterà l’Ucraina nelle semifinali dei playoff della Coppa del Mondo 2022 mercoledì 1 giugno, con il vincitore che affronterà il Galles in finale domenica. La gara degli ottavi di finale era originariamente prevista per aprile, ma la partita è stata riprogrammata per l’inizio di giugno a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Il calcio di inizio di Scozia vs Ucraina è previsto alle 20:45 Prepartita Scozia vs Ucraina: a che punto sono le due squadre? Scozia La Scozia non è stata presente alle finali di una Coppa del Mondo dal 1998, ma una vittoria mercoledì li vedrebbe sfidare il Galles per una posizione nella competizione del 2022. Le vincitrici della finale di domenica accederanno alle finali del torneo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 30 maggio 2022) Laaffronterà l’nelle semifinali dei playoff della Coppa del Mondo 2022 mercoledì 1 giugno, con il vincitore che affronterà il Galles in finale domenica. La gara degli ottavi di finale era originariamente prevista per aprile, ma la partita è stata riprogrammata per l’inizio di giugno a causa dell’invasione russa dell’. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Lanon è stata presente alle finali di una Coppa del Mondo dal 1998, ma una vittoria mercoledì li vedrebbe sfidare il Galles per una posizione nella competizione del 2022. Le vincitrici della finale di domenica accederanno alle finali del torneo, ...

