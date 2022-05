Pmi | Andaf e Iim | a confronto su competenze manageriali e temporary management

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 maggio 2022) Milano, 30 mag. (Labitalia) - Come portarenelle pmi è stato il tema del convegno che si è tenuto a Milano, settima tappa di un roadshow partito nel 2020-21 e organizzato dae Iim-Institute of interim, con la partecipazione di Aidp-pmi e la collaborazione di Bbf Bank. Punto di partenza dell'analisi, una recente indagine Unioncamere - Centro studi Guglielmo Tagliacarne, che rimarca come solamente un'impresa su tre sia pronta a tradurre in progetti concreti le risorse finanziarie del Pnrr (e l'80% di pmi non ha a piano di utilizzare le risorse allocate). “Alla base - commenta Maurizio Quarta,& capital advisors - scarsa informazione e sensibilizzazione, ma anche un fatto strutturale: la ...