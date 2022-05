Patrizia Reggiani, la vedova Gucci raggirata da consulenti finanziari. In 8 a processo per 'Circonvenzione di incapace' (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci sono avvocati , consulenti finanziari e persino l'ex compagna di cella conosciuta a San Vittore durante i 26 anni di carcere per l'omicidio del marito Maurizio Gucci. Sono 8 gli indagati dalla ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci sono avvocati ,e persino l'ex compagna di cella conosciuta a San Vittore durante i 26 anni di carcere per l'omicidio del marito Maurizio. Sono 8 gli indagati dalla ...

Advertising

TuttoSuMilano : #Milano, inchiesta su eredità a Patrizia Reggiani: 8 indagati - StraNotizie : Patrizia Reggiani e l'eredità: circuita la vedova Gucci, 8 indagati - leggoit : Patrizia Reggiani, la vedova @gucci raggirata da consulenti finanziari. In 8 a processo per «Circonvenzione di inca… - msn_italia : Patrizia Reggiani 'spennata' da finti amici: 8 indagati per circonvenzione di incapace - fabbri333 : RT @SkyTG24: #Milano, inchiesta su eredità a Patrizia Reggiani: 8 indagati -