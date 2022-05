Nancy Pelosi, il marito arrestato per guida in stato di ebbrezza: “La cauzione è stata fissata a 5000 dollari” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il marito di Nancy Pelosi è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Secondo TMZ, Paul Pelosi, 82 anni, è stato fermato dalle autorità nella contea di Napa (California), poco dopo la mezzanotte del 29 maggio. Nel momento dell’arresto, la moglie, Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, non era in macchina con lui: si trovava, infatti, a Rhode Island per un intervento alla Brown University. Il suo portavoce ha rilasciato una dichiarazione: “La Speaker non commenta fatti privati che sono accaduti mentre lei era sulla costa orientale degli Stati Uniti”. La cauzione per il rilascio di Paul Pelosi è stata fissata a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Ildiperindi. Secondo TMZ, Paul, 82 anni, èfermato dalle autorità nella contea di Napa (California), poco dopo la mezzanotte del 29 maggio. Nel momento dell’arresto, la moglie, Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, non era in macchina con lui: si trovava, infatti, a Rhode Island per un intervento alla Brown University. Il suo portavoce ha rilasciato una dichiarazione: “La Speaker non commenta fatti privati che sono accaduti mentre lei era sulla costa orientale degli Stati Uniti”. Laper il rilascio di Paula ...

