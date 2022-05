Monza | Stroppa | «Ho ancora l’adrenalina per quello che è successo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 maggio 2022) Le parole dell’allenatore del, Giovanni, dopo la storica prima promozione in Serie A delIntervistato da Sky a seguito della promozione del, Giovanniha parlato di vari argomenti. Di seguito le sue dichiarazioni. PROMOZIONE – «Dormito? No. Non mi èpassatadella partita, diche è. Forse ci vorrà qualche giorno per smaltire, metabolizzare e probabilmente per rendersi conto. Un effetto da cardiopatici, bellissimo, bella soddisfazione». GYTKJAER – «Margini di crescita enormi, è una persona molto molto intelligente. Lo descriverei come “uomo” per l’integrità morale e la professionalità. Ha iniziato in maniera non positiva, creando un sacco di occasioni non ...