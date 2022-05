Milano, esplode power bank nello zaino di uno studente: otto persone coinvolte. Una 17enne ricoverata in ospedale in codice rosso (Di lunedì 30 maggio 2022) L’esplosione di una power bank (batteria esterna) nello zaino di uno studente dell’istituto Ipsar Amerigo Vespucci ha coinvolto otto persone: sette studenti e un insegnante della scuola in via Carlo Valvassori Peroni 8 a Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.50 e ha richiesto l’intervento di un’automedica, due ambulanze e la polizia. Una 17enne è stata trasportata per un malore (codice rosso) all’ospedale San Raffaele, mentre due 15enni, un ragazzo e una ragazza, sono stati portati per “lievi sintomi da inalazione di fumo” (codice verde) all’ospedale De Marchi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) L’esplosione di una(batteria esterna)di unodell’istituto Ipsar Amerigo Vespucci ha coinvolto: sette studenti e un insegnante della scuola in via Carlo Valvassori Peroni 8 a. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.50 e ha richiesto l’intervento di un’automedica, due ambulanze e la polizia. Unaè stata trasportata per un malore () all’San Raffaele, mentre due 15enni, un ragazzo e una ragazza, sono stati portati per “lievi sintomi da inalazione di fumo” (verde) all’De Marchi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

