Miami ko in gara-7, Boston alle Nba Finals con Golden State (Di lunedì 30 maggio 2022) New York – Sarà Boston a sfidare i Golden State Warriors alle Nba Finals 2022. In gara-7 dell’ultimo atto della Eastern Conference, i Celtics hanno espugnato la FTX Arena, battendo di fronte a oltre 20mila spettatori i padroni di casa di Miami Heat per 100-96.Inutili, ai fini del risultato, i 35 punti siglati per il quintetto della Florida da Butler, top-scorer della ‘bellà; per gli ospiti, che chiudono il ‘braccio di ferrò con Miami sul 4-3 e si qualificano per le Finals per la 22esima volta nella loro storia, il più prolifico è Tatum, a referto a quota 26. gara-1 della serie che assegnerà il titolo Nba si disputerà nella notte italiana tra il 2 e il 3 giugno.– foto agenziafotogramma.it ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 30 maggio 2022) New York – Saràa sfidare iWarriorsNba2022. In-7 dell’ultimo atto della Eastern Conference, i Celtics hanno espugnato la FTX Arena, battendo di fronte a oltre 20mila spettatori i padroni di casa diHeat per 100-96.Inutili, ai fini del risultato, i 35 punti siglati per il quintetto della Florida da Butler, top-scorer della ‘bellà; per gli ospiti, che chiudono il ‘braccio di ferrò consul 4-3 e si qualificano per leper la 22esima volta nella loro storia, il più prolifico è Tatum, a referto a quota 26.-1 della serie che assegnerà il titolo Nba si disputerà nella notte italiana tra il 2 e il 3 giugno.– foto agenziafotogramma.it ...

