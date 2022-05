Lewandowski | «La mia storia col Bayern è finita | questo è certo»

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’attaccanteha annunciato la fine della sua avventura alMonaco Roberto, in una intervista a Sport, ha annunciato la fine del suo rapporto con ilMonaco a un anno dalla scadenza del contratto. L’ANNUNCIO – «Non mi piace questa situazione. Quello che èal momento è che la miacon ilMonaco è. Non vedo nessuna possibilità di continuare a giocare inclub. Ora vorrei concentrarmi sulla Polonia; dopo la Nations League avremo tempo per parlare della situazione ma non ci sono possibilità che io resti al». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lewandowski ha annunciato la fine della sua avventura al Bayern Monaco Roberto Lewandowski, in una intervista, ha parlato del proprio futuro dal ritiro della nazionale polacca: 'La mia storia al Bayern è conclusa. La cessione è la migliore soluzione per tutti e non credo che tornerò ad giocare per il Bayern. Un trasferimento è la soluzione migliore'. Sadio Mané e Robert Lewandowski, il primo vuole il Bayern Monaco, l'altro se ne vorrebbe andare dal club tedesco. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2023 e desiderano una nuova avventura.