Laura Torrisi in costume è uno spettacolo | Fisico perfetto

Advertising

niett_ina : RT @EmanuelaCa17: Flavio Montecchio Ilenia Pastorelli Luca Argentero Eleonora Daniele Laura Torrisi Raniero M di Lapio Tommaso Zorzi Giuli… - Lunapallida5 : RT @EmanuelaCa17: Flavio Montecchio Ilenia Pastorelli Luca Argentero Eleonora Daniele Laura Torrisi Raniero M di Lapio Tommaso Zorzi Giuli… - EmanuelaCa17 : Flavio Montecchio Ilenia Pastorelli Luca Argentero Eleonora Daniele Laura Torrisi Raniero M di Lapio Tommaso Zorzi… -

Mediaset Infinity

fa sorridere i fan, anche in cucina è una vera diva senza tempo PER VEDERE LE FOTO 'OSE'' DI, VAI SU SUCCESSIVO SUCCESSIVOnon riesce a superare un lutto che da mesi si porta dietro, ha perso una delle persone più importanti della sua vitaè un'attrice molto amata dal pubblico italiano, ... Laura Torrisi, la foto con la figlia Martina: "Io e te" - Verissimo L’audio della madre di Benno Neumair ad un’amica: “Ho paura di lui, soffre di schizofrenia paranoide con disturbo di personalità e aggressività" ...Laura Torrisi Instagram: l'attrice Laura Torrisi ha incantato Instagram con alcuni incredibili scatti in costume realizzati in una giornata al fiume.