Il padre di Niccolò Ciatti al processo: «Ho guardato in faccia i killer di mio figlio, ho urlato loro "Assassini!"»

Omicidio Ciatti, venerdì la sentenza. ll padre: Ai due ceceni abbiamo gridato 'Assassini' Luigi Ciatti, 61 anni, il padre di Niccolò, massacrato dai lottatori ceceni alle 2.51 del 12 agosto 2017 nella discoteca di Lloret de Mar in Spagna, ha incontrato i due ceceni accusati di omicidio. "... Girona, via al processo Ciatti. Scontro verbale tra famiglia e imputato In Spagna ci sono la madre Cinzia e il padre Luigi Ciatti, assieme al cognato e la sorella di Niccolò. Bissoultanov è arrivato accompagnato dalla madre ed è entrato in Aula, accelerando il passo con ... Corriere Fiorentino Luigi Ciatti, 61 anni, ildi, massacrato dai lottatori ceceni alle 2.51 del 12 agosto 2017 nella discoteca di Lloret de Mar in Spagna, ha incontrato i due ceceni accusati di omicidio. "...In Spagna ci sono la madre Cinzia e ilLuigi Ciatti, assieme al cognato e la sorella di. Bissoultanov è arrivato accompagnato dalla madre ed è entrato in Aula, accelerando il passo con ... Il processo Ciatti si apre a Girona Il padre: «Vedrò in faccia i killer»