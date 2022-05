I terremotati rifiutano le case di Amatrice: meglio i prefabbricati senza bollette e mutui (Di lunedì 30 maggio 2022) I terremotati di Amatrice preferiscono i prefabbricati alle nuove case. Basta guardare i balconi della palazzina nuova zecca di piazza Augusto Sagnotti per capire che solo tre dei 25 appartamenti consegnati dal Comune ormai da più di due mesi sono abitati, gli altri sono tutti vuoti. E, come gli altri 57 pronti, rischiano di rimanerlo ancora a lungo perché ad Amatrice, a quasi sei anni dal terremoto che ha distrutto il paese, la maggior parte delle persone non ha nessuna premura di abbandonare le "casette", i piccoli compound di moduli abitativi in legno che gli abitanti hanno trasformato in vere e proprie abitazioni confortevoli. Come racconta La Repubblica, a fronte di 82 case riconsegnate solo 7 famiglie hanno lasciato i prefabbricati di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Idipreferiscono ialle nuove. Basta guardare i balconi della palazzina nuova zecca di piazza Augusto Sagnotti per capire che solo tre dei 25 appartamenti consegnati dal Comune ormai da più di due mesi sono abitati, gli altri sono tutti vuoti. E, come gli altri 57 pronti, rischiano di rimanerlo ancora a lungo perché ad, a quasi sei anni dal terremoto che ha distrutto il paese, la maggior parte delle persone non ha nessuna premura di abbandonare le "tte", i piccoli compound di moduli abitativi in legno che gli abitanti hanno trasformato in vere e proprie abitazioni confortevoli. Come racconta La Repubblica, a fronte di 82riconsegnate solo 7 famiglie hanno lasciato idi ...

