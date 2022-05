Cosa sappiamo sui servizi di Poste in tilt

(Di lunedì 30 maggio 2022) Disagli sportelli e in rete. L'azienda spiega che si tratta delle conseguenze di un aggiornamento e non di problemi legati a un attacco informatico

Advertising

yellowbeppe : RT @PaoloZoccoli: Mio amico medico ospedaliero. Persona seria,di esperienza,non un rivoluzionario,ma da sempre ragionevole ed equilibrato.… - 666Burzum777 : RT @PaoloZoccoli: Mio amico medico ospedaliero. Persona seria,di esperienza,non un rivoluzionario,ma da sempre ragionevole ed equilibrato.… - Riki_Marchesi : RT @PaoloZoccoli: Mio amico medico ospedaliero. Persona seria,di esperienza,non un rivoluzionario,ma da sempre ragionevole ed equilibrato.… - lswtln_ : @Beatricetpwk È così bello che vorrei fosse vero onestamente. Allora sappiamo che anche loro hanno una vita nel sen… - Antony18616252 : RT @PaoloZoccoli: Mio amico medico ospedaliero. Persona seria,di esperienza,non un rivoluzionario,ma da sempre ragionevole ed equilibrato.… -

Ecco la trama e il cast completi della nuova miniserie spagnola dal titolo La Fortuna, in onda su Rai 1 e basata su una graphic ...Vedremo nei prossimi giorni,che Casale può fare bene in club più prestigiosi del nostro' . A Lotito ho consigliatofare, la possibilità di fare un'operazione con la Lazio c'è e anche ...Anche il nuoto paralmimpico azzurro è una potenza e sta per tuffarsi sui Mondiali, previsti dal 12 al 18 giugno a Funchal, in Portogallo. Oggi è stato il momento della presentazione a Roma, presenti i ...Disservizi agli sportelli e in rete. L'azienda spiega che si tratta delle conseguenze di un aggiornamento e non di problemi legati a un attacco informatico ...