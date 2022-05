Cina, positivo al Covid viola isolamento: messi in quarantena 5mila vicini di casa a Pechino (Di lunedì 30 maggio 2022) Oltre 5mila persone sono state messe in quarantena a Pechino , dopo che un loro vicino è evaso dall'isolamento ed è poi risultato positivo al Covid . L'uomo, un quarantenne, è ora sottoposto ad ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022) Oltrepersone sono state messe in, dopo che un loro vicino è evaso dall'ed è poi risultatoal. L'uomo, un quarantenne, è ora sottoposto ad ...

