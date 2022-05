Carnevali sul mercato | “Non c’è stata nessuna richiesta ufficiale per Scamacca”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 30 maggio 2022) Giovanni, direttore generale del Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni suldurante l’evento “L’Amico Atletico” di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano. Ecco le sue parole sule sul resoconto della stagione. Qual è il bilancio della stagione del Sassuolo? “Più che positivo, siamo partiti con un allenatore nuovo, giocatori giovani e nuovi, dopo averne sostituiti di diversi. Questo ci deve dare anche il desiderio di continuare su questo percorso, il prossimo sarà il decimo anno del Sassuolo in A”. Il borsino didi? “Ancora deve partire tutto, non c’è alcuna. Come lui abbiamo altri giocatori importanti, ma credo sia importante capire il desiderio del Sassuolo di cercare di mantenere la squadra il più ...