Beach volley, Mondiali Roma 2022: domani il sorteggio (Di lunedì 30 maggio 2022) domani, martedì 31 maggio, a Jurmala, in Estonia, andranno in scena i sorteggi del pool dei Mondiali 2022 di Beach volley che si terranno a Roma dal 10 al 19 giugno. Una cerimonia che precede la tappa del Beach Pro Tour Elite 16 in programma nella città lettone dal 1 al 5 giugno. Saranno 48 le coppie (per ciascun tabellone, tra maschile e femminile) a partecipare alla rassegna mondiale, e verranno divise in 12 pool. Le prime due di ogni pool e le quattro migliori terze voleranno alla fase ad eliminazione diretta, che quindi partirà dai sedicesimi di finale: il tabellone della fase verrà completato da quattro coppie lucky losers che deriveranno dai quattro incontri disputati tra le rimanenti terze. Il sorteggio si terrà alle ore 18:00, e potrà essere ...

