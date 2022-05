Tale e Quale Show 2022, anche Alex Belli nel programma dopo le Selassie? (Di domenica 29 maggio 2022) La nuova stagione televisiva targata Rai si aprirà con Carlo Conti al timone del suo amatissimo Tale e Quale Show. Nonostante il calo di ascolti delle ultime stagioni del varietà, gli autori hanno deciso di rinnovarlo per l’ennesima edizione, la Quale partirà a settembre 2022. Il conduttore si è già messo in moto per costruire il cast dei dieci concorrenti. Tra questi spuntano ben quattro volti della passata edizione del GF Vip: le principesse Selassie, già confermate, e Alex Belli, ancora in trattativa. Isola dei Famosi 2022, cachet da capogiro per chi ha firmato il prolungamento I naufraghi sono stati chiamati a decidere se restare o meno e sul ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 29 maggio 2022) La nuova stagione televisiva targata Rai si aprirà con Carlo Conti al timone del suo amatissimo. Nonostante il calo di ascolti delle ultime stagioni del varietà, gli autori hanno deciso di rinnovarlo per l’ennesima edizione, lapartirà a settembre. Il conduttore si è già messo in moto per costruire il cast dei dieci concorrenti. Tra questi spuntano ben quattro volti della passata edizione del GF Vip: le principesse, già confermate, e, ancora in trattativa. Isola dei Famosi, cachet da capogiro per chi ha firmato il prolungamento I naufraghi sono stati chiamati a decidere se restare o meno e sul ...

