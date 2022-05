Roma-Feyenoord, la rabbia delle tifose: 'Palpeggiate e derubate dalla polizia' (Di domenica 29 maggio 2022) Non solo gioia per i tifosi che hanno deciso di recarsi a Tirana per assistere dal vivo alla finale di Conference League, lo scorso 25 maggio.... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022) Non solo gioia per i tifosi che hanno deciso di recarsi a Tirana per assistere dal vivo alla finale di Conference League, lo scorso 25 maggio....

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Può bastare così!” - Eurosport_IT : LA CONFERENCE È DELLA ROMA!!! ???????????? I giallorossi vincono 1-0 contro il Feyenoord e conquistano la prima edizione… - OfficialASRoma : ?? SOLD OUT ?? ??? All'Olimpico questa sera batteranno 50.000 cuori giallorossi! ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? Cancelli a… - Allen_dApp : RT @OfficialASRoma: ??? “Può bastare così!” - ElioFx76 : Roma vs Feyenoord. Italian fans in Tirana. NON devi guardare questo perc... -