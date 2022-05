Real Madrid, Courtois: “Felice di essere l’MVP della finale” (Di domenica 29 maggio 2022) “Per me è incredibile vincere la finale di Champions così. Per me non era importante essere protagonista, era importante vincere. Mi sono fatto trovare pronto, la parata sullo 0-0 è stata importante come quella sull’1-0. Sono qui per aiutare e sono Felice di essere stato scelto come MVP della finale“. Lo ha detto Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, autentico protagonista della finale di Champions League vinta contro il Liverpool grazie ad un gol di Vinicius. Nessun pensiero sul Pallone d’Oro: “Difficile per un portiere, quasi impossibile, a maggior ragione se giochi con Benzema. Posso arrivare lontano, ma è difficile vincere questo trofeo. Per me quello che conta è il fatto che quando sono ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) “Per me è incredibile vincere ladi Champions così. Per me non era importanteprotagonista, era importante vincere. Mi sono fatto trovare pronto, la parata sullo 0-0 è stata importante come quella sull’1-0. Sono qui per aiutare e sonodistato scelto come MVP“. Lo ha detto Thibaut, portiere del, autentico protagonistadi Champions League vinta contro il Liverpool grazie ad un gol di Vinicius. Nessun pensiero sul Pallone d’Oro: “Difficile per un portiere, quasi impossibile, a maggior ragione se giochi con Benzema. Posso arrivare lontano, ma è difficile vincere questo trofeo. Per me quello che conta è il fatto che quando sono ...

Advertising

acmilan : Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di… - MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l’allenatore ad aver vinto più volte la Champions League: quattro (con il Milan ne… - gianbs3 : RT @offensiveprank: Ancelotti diciendo “Ici c’est Real Madrid” y se la pela - SnakEnea : RT @SandroSca: Il Real Madrid ha battuto 4 favorite senza MAI avere più tiri o più possesso. Tiri (in porta) Real-PSG 24(7)-32(12) Real-Ch… -