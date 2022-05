Motocross, In gara 1 al Gp di Spagna Renaux vince davanti a Gajser (Di domenica 29 maggio 2022) In terza posizione l'idolo di casa Jorge Prado ROMA - Maxime Renaux ha vinto gara 1 della MXGP al Gp di Spagna del Mondiale di Motocross sul crossodromo di Arroyomolinos, nono appuntamento della ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) In terza posizione l'idolo di casa Jorge Prado ROMA - Maximeha vinto1 della MXGP al Gp didel Mondiale disul crossodromo di Arroyomolinos, nono appuntamento della ...

Advertising

orvietonews : Domenica con il Campionato Italiano Motocross Trasimeno, le qualificazioni: Ben 170 piloti, un numero superiore anc… - MessinaSportiva : Tony Cairoli torna in gara negli Usa e fa il suo esordio nell'Ama Pro Motocross - - MotorcycleSp : Dopo aver conquistato il suo primo podio stagionale nel round precedente, Glenn Coldenhoff è stato l... #MXGP… - MotorcycleSp : Tom Vialle ha vinto la gara di qualificazione MX2 in questa MXGP dalla Spagna. In una gara di 13 gir... #Motocross… - MotoClubit : ? Gara ad ARCO 12-06-2022 FMI-Campionato NORD EST Motocross Possono partecipare i Piloti di tutte le Regioni. Sono… -