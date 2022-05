Maserati MC20 Cielo | caratteristiche e segreti | fascino e tetto intelligente

(Di domenica 29 maggio 2022) Anche lei è First of its kind . Unica nel suo genere ,è la sola spider ad altissime prestazioni con t etto elettro - cromatico retrattile in vetro al posto della capote o della ...

Advertising

inverizziG : Maserati MC20 Cielo, meravigliosa spider sportiva - isilgupsirhc : Macchina dei sogni. - antoniomorapadr : RT @bonolonation: Maserati MC20 Cielo Spyder - BeingVenki : RT @bonolonation: Maserati MC20 Cielo Spyder - MarceVann : RT @Cambiacasacca: Amici, se per caso decideste di fare una bella colletta e di regalarmi una maserati cielo mc20, io ve ne sarei davvero g… -

Anche lei è First of its kind . Unica nel suo genere ,Cielo è la sola spider ad altissime prestazioni con t etto elettro - cromatico retrattile in vetro al posto della capote o della copertura in metallo richiudibile. Dalla superba coupé (...Facebook Twitter Whatsapp Linkedin Reddit Telegram Flipboard Guarda i commenti (0)Grecale Ultimi articoli in:Cielo Folgore: la variante sarà realtàMaserati MC20 Cielo, caratteristiche e segreti: fascino e tetto intelligente. La capote in vetro cambia colore e si apre in 12 secondi fino a 50 km/h.Unica nel suo genere, Maserati MC20 Cielo è la sola spider ad altissime prestazioni con tetto elettro-cromatico retrattile in vetro al posto della capote o della copertura in metallo richiudibile. Dal ...