LIVE Moto2 | GP Italia 2022 in DIRETTA | Acosta comanda davanti a Canet | Ogura e Arbolino | 7° Vietti in rimonta

(Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP D’DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -7 giri:se ne va!! Allunga a 2.248 su Roberts! -7 giri:attacca anche Roberts! Attacco in curva 1 ma lo statunitense tiene duro! Alle loro spalleci prova su-8 giri: e ora perc’è la grande chance per centrare il primo successo in! Lo spagnolo ha 1.9 su Roberts eche hanno superato-8 giri:oracon 1.6 su, poi Roberts eche hanno passato! -9 giri: CADE!!!!!!!!!!!!!! Lo ...

La domenica del Mugello si è aperta con la gara della Moto3: vittoria di Garcia, 4° Migno, out Foggia. Subito dopo entreranno in pista i piloti della Moto2 alle 12:20. A seguire la gara della MotoGP, in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 - 21I tempi sono chiaramente più alti rispetto a quelli delle qualifiche, in Moto3 si è andati 10″ più lenti, in Moto2 si è scesi a 5″. Diversi piloti hanno preferito restare ai box dopo l'... GP Mugello: la gara della Moto2 LIVE. In Moto3 vittoria di Garcia, 4° Migno, out Foggia Il racconto in diretta dell'ottavo appuntamento della stagione 2022 di Moto2. Si corre sul circuito del Mugello, in Italia. La gara inizia alle 12.20 di domenica 29 maggio 2022.