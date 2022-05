L' amarezza di Klopp | Il Real Madrid ha fatto solo un tiro

Advertising

Yahoo Finanza

Dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il Real Madrid per 1 - 0, il tecnico del Liverpool, Jurgen, non riesce a nascondere la delusioneinglese Per, Salah e compagni niente treble (termine inglese equivalente allo spagnolo triplete ), avendo vinto la FA Cup e la English Football League Cup, battendo in entrambe le ... L'amarezza di Klopp: "Il Real ha fatto solo un tiro. E Courtois..." Il suo Liverpool ha un conto in sospeso con i blancos: la finale di Kiev, nel 2018, causò rabbia (per l'intervento di Ramos su Salah), desolazione (per gli errori di Karius), polemica (l'etichetta di ...I successi in Europa di Eintracht e Roma lasciano nel fine settimana la cornice a quello che è il palcoscenico più importante d'Europa: la Champions League. Quattro anni dopo gli errori di Karius ed i ...