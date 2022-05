Un’orca nella Senna, droni per spingerla in mare VIDEO (Di sabato 28 maggio 2022) Un?orca da giorni nuota nelle acque della Senna, la cui salute si sta rapidamente deteriorando, verrà guidata verso il mare da droni che diffonderanno il verso di questi cetacei, nella speranza che l?animale risponda come si aspettano gli specialisti, francesi ed internazionali, che stanno seguendo il caso. Tanti i francesi che si ogni giorno si fermano sulle sponde della Senna per fotografare e filmare lo splendido cetaceo. L?orca sta male e il tempo tringe. Une orque a été aperçue dans la Seine pic.twitter.com/iJBdCrXWG9— BFMTV – Matinale (@PremiereEdition) May 25, 2022 L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 28 maggio 2022) Un?orca da giorni nuota nelle acque della, la cui salute si sta rapidamente deteriorando, verrà guidata verso ildache diffonderanno il verso di questi cetacei,speranza che l?animale risponda come si aspettano gli specialisti, francesi ed internazionali, che stanno seguendo il caso. Tanti i francesi che si ogni giorno si fermano sulle sponde dellaper fotografare e fillo splendido cetaceo. L?orca sta male e il tempo tringe. Une orque a été aperçue dans la Seine pic.twitter.com/iJBdCrXWG9— BFMTV – Matinale (@PremiereEdition) May 25, 2022 L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

