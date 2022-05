Precipita per 50 metri con un mezzo meccanico: lo recuperano i vigili del fuoco che lo affidano all'eliambulanza (Di sabato 28 maggio 2022) PIANDIMELETO - E' Precipitato per oltre 50 metri con un mezzo meccanico mentre stava lavorando su un terreno impervio: l'uomo è stato soccorso ed ora si trova ricoverato ad Ancona. L'infortunio è ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 28 maggio 2022) PIANDIMELETO - E'to per oltre 50con unmentre stava lavorando su un terreno impervio: l'uomo è stato soccorso ed ora si trova ricoverato ad Ancona. L'infortunio è ...

