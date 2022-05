Marc Marquez si opera per la quarta volta | la sua stagione è già finita

Advertising

thelastcornerit : MotoGP | Marc Marquez si opererà di nuovo, stagione finita? - - ChiaraRommi : RT @GianlucaZippo: Quarta operazione in vista al braccio destro per #Marquez, dopo il #Mugello. Un calvario senza fine per il Cabroncito, u… - Gazzetta_it : Marc Marquez, quarto intervento al braccio: 'Giusto farlo ora, correre così è un incubo' - RobiRobipit : RT @newromantici: Marc Marquez si ritira domani ed è comunque il GOAT Si ritirava ieri ed è comunque il GOAT Si ritirava 3 anni fa ed è com… - ariamarelli : La verità è che Marc Marquez al 50% (letteralmente con un braccio) e adesso addirittura fuori fa comodo a molti : i… -

"Avrei fatto di tutto per evitarla, ma è l'unico modo per avere un pieno recupero" Nuovo intervento per. "In questi 4 mesi ho fatto tutto ciò che potevo, ma non ho visto miglioramenti, per cui abbiamo riconsiderato la situazione e l'eventualità di sottopormi a una quarta operazione. Avrei ...'Ora non mi diverto, ogni weekend è un incubo , non posso continuare così'. Le parole diarrivano quasi all'improvviso: le difficoltà del pilota spagnolo della Honda erano sotto gli occhi di tutti, ma era difficile aspettarsi un altro stop . Eppure è così: dopo il Gran premio ...Al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Italia, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022, la notizia più importante non è tanto la splendida pole position di Fabio Di Giannantonio (non ce ...Scarperia, 28 mag. -(Adnkronos) - Nuovo intervento per Marc Marquez. 'In questi 4 mesi ho fatto tutto ciò che potevo, ma non ho visto ...