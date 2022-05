Liverpool-Real Madrid: fischio d'inizio in ritardo per incidenti fuori dallo stadio (Di sabato 28 maggio 2022) La finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid è stata ritardata di quasi 40' per i troppi tifosi dei Reds in ritardo fuori dallo Stade de France. Segnalati scontri e incidenti all'esterno dell'impianto Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 maggio 2022) La finale di Champions League traè stata ritardata di quasi 40' per i troppi tifosi dei Reds inStade de France. Segnalati scontri eall'esterno dell'impianto

Advertising

DiMarzio : #UCLfinal | Nuovo rinvio della gara alle 21.36. Gas lacrimogeni sui tifosi fuori dallo stadio - DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - repubblica : Champions League, sicurezza in tilt allo stadio di Parigi per Liverpool-Real Madrid: slitta di almeno mezz'ora la f… - LSportCH : Idealmente simpatizzavo Liverpool. Ma dopo aver visto la loro 'inginocchiata' ma soprattutto il fatto che il Real M… - mimmo_on_Ras : Centrocampo Liverpool Età media 30 Henderson(31) Fabinho(28) Alcantara(31). Centrocampo Real Età media quasi 33 Kr… -