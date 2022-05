LIVE Moto2, GP Italia 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti la Q2 (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.03 La Spagna sfida l’Italia. Canet detta il passo su Acosta e Fernandez in una classifica combinata più che mai serrata. 15.00 La classifica della FP3 di questa mattina: 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1’51.761 12 14 294.2 2 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’51.820 14 17 0.059 0.059 299.1 3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’51.828 13 17 0.067 0.008 295.8 4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’51.864 5 15 0.103 0.036 288.0 5 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’51.884 13 15 0.123 0.020 294.2 6 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1’51.904 11 15 0.143 0.020 293.4 7 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’51.909 12 ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.03 La Spagna sfida l’. Canet detta il passo su Acosta e Fernandez in una classifica combinata più che mai serrata. 15.00 La classifica della FP3 di questa mattina: 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1’51.761 12 14 294.2 2 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’51.820 14 17 0.059 0.059 299.1 3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’51.828 13 17 0.067 0.008 295.8 4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’51.864 5 15 0.103 0.036 288.0 5 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’51.884 13 15 0.123 0.020 294.2 6 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1’51.904 11 15 0.143 0.020 293.4 7 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’51.909 12 ...

