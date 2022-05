LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: comincia la salita del Pordoi! Gruppo a 5’15” dai fuggitivi (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 15.20 Si mette ancora davanti Davide Ballerini che vuole affrontare in testa le prime rampe del Pordoi. 15.18 Prosegue il grande disaccordo fra i fuggitivi: Ciccone si era sganciato insieme a Covi, Arensman e Pedrero. Immancabile Davide Ballerini a chiudere. 15.16 Vedremo se si inventerà qualcosa Mathieu Van der Poel: il fuoriclasse olandese ha onorato alla grande questo Giro d’Italia, rendendosi protagonista di diverse azioni anche in tappe di montagna. 15.14 60 chilometri all’arrivo: corridori ancora impegnati a risalire la Val di Fassa verso l’attacco del Pordoi. 15.12 Rimangono cinque minuti di vantaggio ai battistrada: il ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 15.20 Si mette ancora davanti Davide Ballerini che vuole affrontare in testa le prime rampe del Pordoi. 15.18 Prosegue il grande disaccordo fra i: Ciccone si era sganciato insieme a Covi, Arensman e Pedrero. Immancabile Davide Ballerini a chiudere. 15.16 Vedremo se si inventerà qualcosa Mathieu Van der Poel: il fuoriclasse olandese ha onorato alla grande questo, rendendosi protagonista di diverse azioni anche in tappe di montagna. 15.14 60 chilometri all’arrivo: corridori ancora impegnati a risalire la Val di Fassa verso l’attacco del Pordoi. 15.12 Rimangono cinque minuti di vantaggio ai battistrada: il ...

