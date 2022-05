Lascia il marito per un avatar | Quando il virtuale distrugge l’amore (Di sabato 28 maggio 2022) Davvero il mondo virtuale è così pervasivo e potente da trascendere e poi fagocitare la realtà? Pare proprio di sì, e ne abbiamo continui esempi. C’è per esempio chi ha Lasciato il proprio marito per amore di un avatar. Sembra incredibile ma l’inglese Kelly Sexton ha deciso qualche anno fa di mettere fine al suo matrimonio per dedicarsi a un nuovo amore virtuale. Tutti siamo curiosi di vedere come apparirà il Metaverso. E c’è qualcuno che sostiene che non sarà tanto diverso da SecondLife, il gioco online di simulazione in cui gli utenti possono crearsi avatar personalizzati e interagire in un mondo sostanzialmente privo di limiti. Kelly Sexton ha trovato il suo nuovo amore proprio nell’universo di SecondLife. Second Life, il gioco interattivo in cui gli utenti possono crearsi un ... Leggi su curiosauro (Di sabato 28 maggio 2022) Davvero il mondoè così pervasivo e potente da trascendere e poi fagocitare la realtà? Pare proprio di sì, e ne abbiamo continui esempi. C’è per esempio chi hato il proprioper amore di un. Sembra incredibile ma l’inglese Kelly Sexton ha deciso qualche anno fa di mettere fine al suo matrimonio per dedicarsi a un nuovo amore. Tutti siamo curiosi di vedere come apparirà il Metaverso. E c’è qualcuno che sostiene che non sarà tanto diverso da SecondLife, il gioco online di simulazione in cui gli utenti possono crearsipersonalizzati e interagire in un mondo sostanzialmente privo di limiti. Kelly Sexton ha trovato il suo nuovo amore proprio nell’universo di SecondLife. Second Life, il gioco interattivo in cui gli utenti possono crearsi un ...

