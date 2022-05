Juve, corsa a tre per il vice Vlahovic: c’è anche una sorpresa (Di sabato 28 maggio 2022) Il vice Vlahovic sarà scelto tra tre ipotesi che continuano a trovare conferme nelle ultime ore. Secondo quanto rivelato da alcune indiscrezioni, i bianconeri sarebbe pronti a puntare forte su Muriel Muriel prima scelta della Juventus per il ruolo di vice Vlahovic. E’ questo il retroscena delle ultime ore in casa bianconera. Secondo quanto rivelato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 28 maggio 2022) Ilsarà scelto tra tre ipotesi che continuano a trovare conferme nelle ultime ore. Secondo quanto rivelato da alcune indiscrezioni, i bianconeri sarebbe pronti a puntare forte su Muriel Muriel prima scelta dellantus per il ruolo di. E’ questo il retroscena delle ultime ore in casa bianconera. Secondo quanto rivelato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlfredoPedulla : L’ultimo contatto #Pogba-#PSG risale alla prima settimana di maggio. Il #Polpo ha detto che non avrebbe più aspetta… - forumJuventus : [GdS] È fatta per il ritorno di Pogba alla Juve: decisivi Allegri e il progetto ? - sedrani_l : @Marco02953938 @Djnc78 @ColpogobboYtube Ma 15/20 mil ci stanno poi la Juve può mandare qui qke contropartita. Chiar… - CarloMartootchy : @pirlania @CarcarloMarr @MomblanOfficial Ce ne sono sicuramente più di una e nessuna ha fatto male come la juve. Pe… - laganci_ : Ma la smettete di dire che la Juve non ha offerto il rinnovo a Dybala quando lo ha fatto DUE ANNI FA e lui ha riman… -