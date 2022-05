Gianni Minà – Minà’s Rewind (Di sabato 28 maggio 2022) È partita una campagna di autofinanziamento dal basso, che ha lo scopo di recuperare e lavorare una grandissima quantità di materiale prodotto da Gianni Minà. Il desiderio di incontrare Gianni Minà ce l’ho da sempre. Da quando mio fratello mi raccontava le storie dietro le sue interviste, delle sue cene incredibili con personaggi leggendari, dei suoi legami e della sue amicizie con gli eroi dello sport e della politica mondiale. L’idea che cresceva dentro la mia mente di ragazzino, era che questo Minà, cosi benvoluto e rispettato da tutti questi grandi uomini, doveva essere senza alcun dubbio, oltre che un talentuoso professionista del giornalismo, una grandissima bella persona. Negli anni seguendo la sua carriera di giornalista, scrittore e conduttore televisivo, Minà è ... Leggi su atomheartmagazine (Di sabato 28 maggio 2022) È partita una campagna di autofinanziamento dal basso, che ha lo scopo di recuperare e lavorare una grandissima quantità di materiale prodotto da. Il desiderio di incontrarece l’ho da sempre. Da quando mio fratello mi raccontava le storie dietro le sue interviste, delle sue cene incredibili con personaggi leggendari, dei suoi legami e della sue amicizie con gli eroi dello sport e della politica mondiale. L’idea che cresceva dentro la mia mente di ragazzino, era che questo, cosi benvoluto e rispettato da tutti questi grandi uomini, doveva essere senza alcun dubbio, oltre che un talentuoso professionista del giornalismo, una grandissima bella persona. Negli anni seguendo la sua carriera di giornalista, scrittore e conduttore televisivo,è ...

