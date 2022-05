Equitazione oggi | Piazza di Siena 2022 | orari 28 maggio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 28 maggio 2022) Si avvia verso la conclusione l’ottantanovesima edizione dellaDi, importantissima rassegna diin scena questa settimana nella Capitale presso Villa Borghese che include le gare dello CSIO di Roma. Tre le competizioni da tenere sotto stretta osservazione in questa penultima giornata, ovvero il Premio n. 7 – KEP Italia Categoria Accumulator con joker – h. 150, il Premio n. 8 – PICCOLO GRAN PREMIO ENI Categoria mista – h. 155 e Premio n. 9 – SEI BARRIERE LORO PIANA Categoria sei barriere. Ilsi chiuderà con l’Italia Polo Challenge (Torneo di Polo) Ricordiamo che le fasi salienti della rassegna saranno visibili in diretta TV su RAI Sport HD e insu RAI Play. Previsti inoltre delle sintesi in differita su RAI 2. OA ...