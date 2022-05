Duncan: «Non sono mai stato considerato dal Ghana, ho avuto bisogno di uno psicologo» (Di sabato 28 maggio 2022) Il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan, dice addio alla Nazionale ghanese con una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club viola. Accusa di non essere mai stato preso in considerazione e di aver avuto bisogno di ricorrere ad uno psicologo. “È giunto il momento di salutare la Nazionale. Il mio cuore è triste perché avrei voluto scrivere un pezzo di storia con la Nazionale ghanese ma non mi hanno MAI dato la possibilità di dimostrarlo. Quando non sei mai considerato e non c’è nulla che tu possa fare per cambiare la situazione, mentalmente diventa tutto più difficile. sono stato umiliato, discriminato e lasciato da parte per anni anche se ho cercato di lasciare le porte sempre aperte. Purtroppo non posso continuare a stare male pensando ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 maggio 2022) Il centrocampista della Fiorentina, Alfred, dice addio alla Nazionale ghanese con una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club viola. Accusa di non essere maipreso in considerazione e di averdi ricorrere ad uno. “È giunto il momento di salutare la Nazionale. Il mio cuore è triste perché avrei voluto scrivere un pezzo di storia con la Nazionale ghanese ma non mi hanno MAI dato la possibilità di dimostrarlo. Quando non sei maie non c’è nulla che tu possa fare per cambiare la situazione, mentalmente diventa tutto più difficile.umiliato, discriminato e lasciato da parte per anni anche se ho cercato di lasciare le porte sempre aperte. Purtroppo non posso continuare a stare male pensando ...

