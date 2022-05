Ascolti Tv venerdì 27 maggio 2022: L’Isola dei Famosi, Domenica In Show, Fratelli di Crozza, Propaganda Live, dati Auditel e share (Di sabato 28 maggio 2022) Ascolti Tv venerdì 27 maggio 2022. Torna come di consueto l’appuntamento con gli Ascolti televisivi della prima serata. Siete curiosi di sapere chi ha vinto la “gara” degli Ascolti tv di ieri sera? Qual è stato il più seguito? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. dati di ascolto e share canali Rai Partiamo dal palinsesto Rai. Occhi puntati sullo Show di Mara Venier in onda eccezionalmente in prima serata con tanti ospiti. Domenica In raccoglie così .000 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 maggio 2022)Tv27. Torna come di consueto l’appuntamento con glitelevisivi della prima serata. Siete curiosi di sapere chi ha vinto la “gara” deglitv di ieri sera? Qual è stato il più seguito? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Rai Partiamo dal palinsesto Rai. Occhi puntati sullodi Mara Venier in onda eccezionalmente in prima serata con tanti ospiti.In raccoglie così .000 ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 27 maggio 2022: L’Isola dei Famosi, Domenica In Show, Fratelli di Crozza, Propaganda Live, dati… - Giornaleditalia : #AscoltitvDomenicaInShow Ascolti tv ieri sera, venerdì 27 maggio 2022: Domenica In Show batte tutti - Mamox__ : @MagaMagaoz Dipenderà dagli ascolti che faranno. Se vedono che con la guerra andava meglio, venerdì riparleranno di Putin. - Mamox__ : @ANavetto Ma no, gli ascolti erano più alti con Putin. l'ho constatato io di venerdì in venerdì. Guarda che questo non è un paese normale. - SERGIOBARTOLONI : Mattino presto, colazione, sfogliatine ai frutti di bosco, quotidiani e a tutto volume ascolti il nuovo episodio di… -