“Willy non si è ucciso da solo, una vergogna se quei ragazzi non vengono condannati”: il dolore dei genitori di Willy Monteiro (Di venerdì 27 maggio 2022) “Cosa devo dire? Io ho perso mio figlio, che ora non c’è più, e di certo non si è ucciso da solo. Qualcuno è stato”: Lucia Monteiro Duarte, la madre di Willy ucciso di botte a Colleferro, era in aula ieri ad ascoltare le tesi difensive degli avvocati dei fratelli Bianchi, gli imputati per l’omicidio del giovane capoverdiano per i quali la Procura ha chiesto l’ergastolo. Il loro legale, Massimiliano Pica, insiste sulla loro innocenza, e di fronte ai giudici ne chiede invece l’assoluzione: “Quella notte la visibilità era scarsa o del tutto assente. Era impossibile per i testimoni distinguere i ragazzi, i colpi. E gli imputati hanno pagato lo scotto di una pressione mediatica subita da tutti, da me per primo. Si deve cercare di non lasciarsi condizionare, di vedere ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) “Cosa devo dire? Io ho perso mio figlio, che ora non c’è più, e di certo non si èda. Qualcuno è stato”: LuciaDuarte, la madre didi botte a Colleferro, era in aula ieri ad ascoltare le tesi difensive degli avvocati dei fratelli Bianchi, gli imputati per l’omicidio del giovane capoverdiano per i quali la Procura ha chiesto l’ergastolo. Il loro legale, Massimiliano Pica, insiste sulla loro innocenza, e di fronte ai giudici ne chiede invece l’assoluzione: “Quella notte la visibilità era scarsa o del tutto assente. Era impossibile per i testimoni distinguere i, i colpi. E gli imputati hanno pagato lo scotto di una pressione mediatica subita da tutti, da me per primo. Si deve cercare di non lasciarsi condizionare, di vedere ...

Advertising

News_24it : E'stata anticipata al 4 luglio la lettura del dispositivo di sentenza per il processo sulla morte di Willy Monteiro… - RassegnaZampa : Omicidio #WillyMonteiroDuarte , Gabriele #Bianchi: «Non l’ho toccato con un dito. Vorrei tornare indietro e cambiar… - ascochita : RT @GregPignataro: Willy: Bianchi in aula, non l'ho toccato neanche con un dito. Lo sanno tutti che Willy si è massacrato di botte da solo. - GregPignataro : Willy: Bianchi in aula, non l'ho toccato neanche con un dito. Lo sanno tutti che Willy si è massacrato di botte da solo. - gobbo05052002 : @willy_signori Dai prescritti e cartonati non puoi aspettare niente -