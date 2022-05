Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 maggio 2022)DEL 27 MAGGIOORE 17.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI ANCORA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. FILE SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA CAMPOFATTORE E VIA SPINABELLA VERSO IL LAGO DI ALBANO. INCIDENTE SU VIA LAURENTINA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE, LE CODE IN USCITA FINO A VALLERANELLO. E SULLA PONTINA PER I CONSUETI LAVORI SULLO SPARTITRAFFICO TRA CASTELNO E SPINACETO SI VIAGGIA INCOLONNATI NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. E SEMPRE PER IL TRAFFICO INTENSO,SI STA IN CODA SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIALE LAGO DI TRAIANO E IL PONTE DELLA SCAFA IN ...