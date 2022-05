Ultime Notizie – Chiesa ortodossa ucraina di Mosca dichiara indipendenza da quella russa

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il Consiglio del Patriarcato delladel Patriarcato di(Uoc) hato “piena” dalla. Lo riportano diversi media russi e ucraini. La Uoc diha “condannato la posizione del patriarca diKirill e la guerra della Russia contro l’”, ed ha “invitato le parti a continuare i negoziati”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

