Totò Cuffaro e la figlia in magistratura: 'Sono orgoglioso di lei, è una scelta di legalità' (Di venerdì 27 maggio 2022) La figlia di Salvatore Cuffaro ha superato la prima prova del concorso in magistratura. Tra i 220 candidati che hanno superato l'esame scritto, la figlia di Cuffaro ha incassato i complimenti del ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022) Ladi Salvatoreha superato la prima prova del concorso in. Tra i 220 candidati che hanno superato l'esame scritto, ladiha incassato i complimenti del ...

Advertising

lucianonobili : Non è inspiegabile. Molto più semplicemente non è vero. Come ha spiegato pubblicamente e ripetutamente Renzi,… - RedTav71 : RT @Misurelli77: Mimmo Lucano condannato a 13 anni di galera. Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri riabilitati, applauditi e diventati nuovo f… - andreauzzo : RT @lasiciliait: La figlia di Totò Cuffaro, Ida, ha superato la prova scritta del concorso in magistratura: «Orgoglioso di lei» https://t… - globalistIT : - RisolutoOnline : La figlia di Totò Cuffaro supera gli scritti in magistratura -