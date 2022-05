Torino, un indizio porta Linetty alla Sampdoria (Di venerdì 27 maggio 2022) Appare quasi del tutto improbabile che Karol Linetty nella prossima stagione possa ancora vestire la maglia del Torino. Il centrocampista polacco... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Appare quasi del tutto improbabile che Karolnella prossima stagione possa ancora vestire la maglia del. Il centrocampista polacco...

Advertising

zazoomblog : Torino un indizio porta Linetty alla Sampdoria - #Torino #indizio #porta #Linetty - junews24com : Pogba Juve, ritorno più vicino: l’ultimo indizio social non lascia dubbi – FOTO - junews24com : Pogba Juve, ritorno più vicino: l’ultimo indizio social non lascia dubbi - FOTO - - junews24com : Pogba Juve: countdown per il ritorno del francese! L'ultimo indizio - - AlePiccalo : @Uther_Raffaele Lei è a Torino, se non erro, quindi dovrò fare un viaggetto da Milano per cercare di rintracciare i… -