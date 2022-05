Tommaso Paradiso pubblica il nuovo singolo “Piove in discoteca” (Di venerdì 27 maggio 2022) Tommaso Paradiso pubblica oggi il nuovo singolo Piove in discoteca, fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali, il primo inedito dopo la pubblicazione dell’album di debutto solista Space Cowboy. Fuori oggi anche il videoclip ufficiale. Scritto da Tommaso Paradiso, Dario Faini e Davide Petrella e prodotto da Drd, il brano racconta di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni che riprendono l’estate ormai alle porte, si incontrano in un’isola per viversi l’amore lontano da tutto e da tutti, circondati solo dal sole e dal mare del golfo di Napoli, in una classica estate all’italiana. Tommaso Paradiso: il videoclip di Piove in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)oggi ilin, fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali, il primo inedito dopo lazione dell’album di debutto solista Space Cowboy. Fuori oggi anche il videoclip ufficiale. Scritto da, Dario Faini e Davide Petrella e prodotto da Drd, il brano racconta di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni che riprendono l’estate ormai alle porte, si incontrano in un’isola per viversi l’amore lontano da tutto e da tutti, circondati solo dal sole e dal mare del golfo di Napoli, in una classica estate all’italiana.: il videoclip diin ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : TOMMASO PARADISO: ESCE IL SINGOLO E IL VIDEOCLIP DI “PIOVE IN DISCOTECA” - effettomusic : @TommasoParadiso FUORI IL SINGOLO “#PIOVEINDISCOTECA' #tommasoparadiso #music #NewMusicFriday #indie #indiemusic… - RadioSubasio : Tommaso Paradiso, on line il video di “Piove In Discoteca” - effettomusic : #TOMMASOPARADISO FUORI IL SINGOLO “PIOVE IN DISCOTECA' - Tele_Nicosia : Tommaso Paradiso, esce il nuovo singolo “Piove in discoteca” -