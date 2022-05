Sportmediaset – La Juve non molla Koulibaly e fa il prezzo, ha avvisato De Laurentiis (Di venerdì 27 maggio 2022) Kalidou Koulibaly obiettivo di mercato della Juve, il club bianconero è pronto ad acquistare il difensore del Napoli che è in scadenza di contratto nel 2023. Il Napoli fino ad ora non ha nemmeno sfiorato la possibilità di arrivare ad un accordo per il rinnovo di contratto del senegalese. Le parti sono lontane anni luce, con De Laurentiis che offre ‘appena’ 3 milioni di euro, il che significa che un giocatore del calibro di Koulibaly a 31 anni dovrebbe accettare di decurtarsi del 50% lo stipendio per venire incontro alle esigenze del Napoli. A queste cifre non c’è la minima possibilità di trattare. Ecco perché si pensa ad una cessione di Koulibaly, con il Napoli che cedendo uno dei suoi migliori giocatori può restare nel limbo citato anche da Paolo Maldini. Secondo Sportmediaset su ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 27 maggio 2022) Kalidouobiettivo di mercato della, il club bianconero è pronto ad acquistare il difensore del Napoli che è in scadenza di contratto nel 2023. Il Napoli fino ad ora non ha nemmeno sfiorato la possibilità di arrivare ad un accordo per il rinnovo di contratto del senegalese. Le parti sono lontane anni luce, con Deche offre ‘appena’ 3 milioni di euro, il che significa che un giocatore del calibro dia 31 anni dovrebbe accettare di decurtarsi del 50% lo stipendio per venire incontro alle esigenze del Napoli. A queste cifre non c’è la minima possibilità di trattare. Ecco perché si pensa ad una cessione di, con il Napoli che cedendo uno dei suoi migliori giocatori può restare nel limbo citato anche da Paolo Maldini. Secondosu ...

